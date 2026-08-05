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Самый добрый сериал «Тед Лассо» возвращается с 4 сезоном

Источник:
Sibnet.ru
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Кадр из сериала «Тед Лассо»
Фото: © кадр из сериала «Тед Лассо»

Первая серия четвертого сезона сериала «Теда Лассо» выходит 5 августа на Apple TV+. Теперь тренеру предстоит возглавить женскую футбольную команду.

История об оптимистичном и добром американском наставнике английской футбольной команды «Ричмонд» Теде Лассо, которого владелица Ребекка наняла, чтобы досадить бывшему мужу, началась в 2020 году. 

В итоге Ребекка меняет решение, «Ричмонд» становится сильной командой и практически выигрывает чемпионский титул, а Тед возвращается к сыну в США. Действие разворачивалось три сезона, и, казалось бы, проект завершен.

Но любовь зрителей и высокие рейтинги привели к четвертому сезону. В нем тренеру предстоит возглавить женскую команду «Ричмонда», которая начинает выступления во втором дивизионе английского футбола.

К своим ролям вернутся Джейсон Судейкис (Тед Лассо), Ханна Уоддингэм (Ребекка), Бретт Голдстин (Рой Кент), Джуно Темпл (Кили), Брендан Хант (Тренер Бирд) и Джереми Свифт (Хиггинс). К касту присоединилась Таня Рейнольдс, которая сыграет нового тренера-помощника, работающего вместе с Лассо

Сезон состоит из 10 эпизодов. Новые серии будут выходить еженедельно, а финал запланирован на 7 октября 2026 года.

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Топ комментариев

pepelmetal

Да и Белоруссия не воюет, чего б ей не жить то?

Uynachalnica

Тут он точно победитель! Хотя бы в обещнии не поднимать пенсионный возраст, но, таки, преодолел себя!

pepelmetal

Так и украина жила, пока не пришли к власти бандеровские недобитки

pepelmetal

Слышал, но это никак не остановило судоходство, а вот одесса запечатана навсегда