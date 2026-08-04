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Залужный объяснил, почему Украина никогда не вступит в НАТО

Источник:
Sibnet.ru
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Посол Украины в Великобритании, бывший главком ВСУ генерал Валерий Залужный.
Фото: Foreign, Commonwealth & Development Office / CC BY 4.0

Украина никогда не вступит в НАТО, такое мнение высказал посол в Великобритании, бывший главком ВСУ генерал Валерий Залужный.

«Очень хорошо знаю НАТО. Лет 12, пожалуй, лично занимался тем, чтобы мы освоили стандарты НАТО, и каждый год слушал сказки о том, что вот-вот-вот мы вступим в НАТО. Никогда мы в него, к сожалению, не вступим!» — цитирует «Европейская правда» Залужного, выступившего на общем совещании послов в Киеве.

По мнению экс-главкома, «невозможно присоединяться с тем уровнем развития, который есть у Вооруженных Сил Украины… к организации, которая руководствуется доктринами Второй мировой войны». Блок останется в том же виде, в каком есть, и «пройдет лет 12, пока Украина будет переходить на стандарты, которых необходимо достичь, чтобы хотя бы равняться половине уровня Российской Федерации», считает Залужный.

Россия настаивает на отказе Украины от вступления в НАТО. Это одно из условий для мирных переговоров, выдвинутых президентом Владимиром Путиным летом 2024 года.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце 2025 года говорил, что, по его мнению, стране не нужно менять Конституцию, в которой закреплено стремление вступить в НАТО. Однако он выражал готовность отказаться от членства в блоке в обмен на гарантии безопасности со стороны США и Европы.

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pepelmetal

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