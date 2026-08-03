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Путин выразил надежду на появление метро в Красноярске в «наше время»

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин и губернатор Красноярского края Михаил Котюков
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что многолетнее строительство метрополитена в Красноярске будет завершено в «наше время».

Президент в понедельник, 3 августа, провел встречу с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым в рамках рабочей поездки в Красноярск, сообщила пресс-служба Кремля. 

Глава региона доложил об основных инфраструктурных проектах, в том числе рассказал о ходе строительства метро в Красноярске. По его словам, за последние полтора года в этой части сделано больше, чем за прошедшие 30 лет с момента начала проекта.

«Проект начинался в незапамятные времена, что называется. А сегодня уже больше 10 километров подземных тоннелей», — отметил Котюков, оценив выполненные работы в 33%.

«[Хочется верить, что] он закончится в наше время», — заметил Путин. «Очень стараемся», —заверил губернатор.

Решение о строительстве в Красноярске метрополитена приняли в СССР в 1983 году. Проект, разработанный «Харьковметропроектом», утвердили в 1991 году. Строительство метро стартовало в 1995 году, в 2010-м было полностью остановлено.

В 2018 году на федеральном уровне решили реализовать амбициозный проект, но его пришлось сильно пересмотреть. Инженеры отказались от дорогих станций глубокого заложения, а в 2022 году появилась идея дополнить линию метротрамвая. Сейчас схема строительства метро предусматривает одну линию с шестью станциями: «Высотная», «Копылова», «Вокзальная», «Площадь Революции», «Карла Маркса» и «Улица Шахтеров».

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