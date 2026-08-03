Росавиация разрешила перевозить пассажиров на аэростатах

Росавиация выдала первый в России сертификат эксплуатанта на осуществление коммерческих воздушных перевозок с использованием свободного аэростата, сообщила пресс-служба ведомства в «Максе».

Обладателем документа стала новосибирская компания «Электрик Технолоджи», работающая под брендом «Открытое небо». Первым воздушным судном, допущенным к таким перевозкам, стал аэростат AT104 модели 902ТА производства компании «Русбал».

Для получения документа специалисты Западно-Сибирского межрегионального территориального управления Росавиации проверили соответствие компании требованиям федеральных авиационных правил.

Аэростат AT104 рассчитан на перевозку до 5 человек. Подобные воздушные суда в основном предназначены для туристических и экскурсионных маршрутов.

Также был сертифицирован еще один аэростат компании, который в будущем планируется включить в сертификат эксплуатанта для выполнения полетов над Республикой Алтай.

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