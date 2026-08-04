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Центробанк выпустит серебряные монеты с редкими животными

Источник:
Sibnet.ru
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Центробанк выпустит серебряные монеты с редкими животными
Фото: © пресс-служба Банка России

Центробанк 4 августа выпустит в обращение три памятные серебряные монеты из серии «Красная книга». На монетах изобразят кавказскую лесную кошку, очковую гагу и ушастую круглоголовку, сообщается на сайте регулятора.

Номинал монет составит 2 рубля, тираж — 5 тысяч экземпляров. Масса драгоценного металла в чистоте — 15,55 грамма, проба сплава — 925. Отмечается, что изображения животных на монетах выполнены в рельефе и цвете.

«Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений», — говорится в сообщении.

Тем не менее из-за малого тиража и высокой стоимости драгоценного металла серебряные монеты сразу же станут объектом коллекционирования, поэтому в реальный денежный оборот они не попадут.

Очковая гага и ушастая круглоголовка сейчас включены в список из 200 особо уязвимых видов для всероссийского голосования в рамках экологического проекта «Вместе для дикой природы», цель которого — привлечь внимание к сохранению биоразнообразия России.

Серия памятных монет «Красная книга» является одной из самых старых и любимых среди нумизматов — Банк России запустил ее еще в 1992 году. С учетом трех новых денежных знаков коллекция расширилась до 82 монет.

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