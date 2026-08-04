Что делать при утере аттестата или диплома

Россияне при утере аттестата или диплома могут получить его дубликат, который будет иметь такую же юридическую силу, как оригинал, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».

Получить документ можно только в учебном заведении, которое выдало оригинал. Через «Госуслуги» или МФЦ сделать это не получится.

Какие документы понадобятся для оформления дубликата:

паспорт и его копия;

СНИЛС;

документ о смене фамилии, имени или отчества, если данные изменились после выпуска;

нотариальная доверенность, если получать документ будет другой человек;

копия старого диплома или аттестата, если сохранилась.

При восстановлении документа об образовании могут запросить подтверждение, что он действительно утерян. Это может быть справка из полиции, пожарной охраны или другой службы — в зависимости от обстоятельств.

Как подать заявление

Нужно написать заявление на имя директора школы, колледжа или ректора вуза. В нем указать:

Ф. И. О., которые были во время обучения;

годы учебы и выпуска;

факультет и специальность;

причину обращения.

Обычно новый документ делают в течение 30 дней. Лично приезжать за дубликатом необязательно. Заявление с просьбой выслать дубликат и заверенные копии документов можно отправить заказным письмом с описью вложения.