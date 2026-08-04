Что делать при утере аттестата или диплома

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Россияне при утере аттестата или диплома могут получить его дубликат, который будет иметь такую же юридическую силу, как оригинал, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».
Получить документ можно только в учебном заведении, которое выдало оригинал. Через «Госуслуги» или МФЦ сделать это не получится.
Какие документы понадобятся для оформления дубликата:
- паспорт и его копия;
- СНИЛС;
- документ о смене фамилии, имени или отчества, если данные изменились после выпуска;
- нотариальная доверенность, если получать документ будет другой человек;
- копия старого диплома или аттестата, если сохранилась.
При восстановлении документа об образовании могут запросить подтверждение, что он действительно утерян. Это может быть справка из полиции, пожарной охраны или другой службы — в зависимости от обстоятельств.
Как подать заявление
Нужно написать заявление на имя директора школы, колледжа или ректора вуза. В нем указать:
- Ф. И. О., которые были во время обучения;
- годы учебы и выпуска;
- факультет и специальность;
- причину обращения.
Обычно новый документ делают в течение 30 дней. Лично приезжать за дубликатом необязательно. Заявление с просьбой выслать дубликат и заверенные копии документов можно отправить заказным письмом с описью вложения.