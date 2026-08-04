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Что делать при утере аттестата или диплома

Источник:
Sibnet.ru
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Аттестат
Фото: © Sibnet.ru
Россияне при утере аттестата или диплома могут получить его дубликат, который будет иметь такую же юридическую силу, как оригинал, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».

Получить документ можно только в учебном заведении, которое выдало оригинал. Через «Госуслуги» или МФЦ сделать это не получится.

Какие документы понадобятся для оформления дубликата:

  • паспорт и его копия;
  • СНИЛС;
  • документ о смене фамилии, имени или отчества, если данные изменились после выпуска;
  • нотариальная доверенность, если получать документ будет другой человек;
  • копия старого диплома или аттестата, если сохранилась.

При восстановлении документа об образовании могут запросить подтверждение, что он действительно утерян. Это может быть справка из полиции, пожарной охраны или другой службы — в зависимости от обстоятельств.

Как подать заявление

Нужно написать заявление на имя директора школы, колледжа или ректора вуза. В нем указать:

  • Ф. И. О., которые были во время обучения;
  • годы учебы и выпуска;
  • факультет и специальность;
  • причину обращения.

Обычно новый документ делают в течение 30 дней. Лично приезжать за дубликатом необязательно. Заявление с просьбой выслать дубликат и заверенные копии документов можно отправить заказным письмом с описью вложения.

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