Дроны атаковали Омскую область

Силы противовоздушной обороны отражают атаку БПЛА противника в Омской области, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

Первое сообщение об угрозе появилось в канале губернатора в 15.39 по местному времени. Спустя две минуты аналогичные уведомления опубликовали МЧС и РСЧС по Омской области. В сообщениях ведомств было указано, что режим беспилотной опасности действует с 15.30.

Спустя три часа после первого предупреждения в регионе объявили вторую беспилотную опасность — в 18.30. Позже Хоценко сообщил, что после уничтожения одного из дронов его обломки упали в поле в окрестностях Омска, где произошел пожар.

Глава региона объявил об отмене режима беспилотной опасности в 21.41 «Отбой беспилотной опасности. Благодарю всех, кто участвовал в отражении атаки противника на наш регион», — написал губернатор.

В связи с угрозой был отменен запланированный вечерний концерт, посвященный Дню области и города. В воскресенье в Омске проходили празднования в честь дня города.