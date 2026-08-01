НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Налоговая заблокировала счета компаний Влада А4

Источник:
РИА Новости
290 1
Налоговая заблокировала счета компаний Влада А4
Фото: Okras / CC BY-SA 4.0

Федеральная налоговая служба приостановила операции по счетам компаний, связанных с известным белорусским блогером Владом А4. Его настоящее имя — Владислав Бумага.

Две из фирм блогера имеют задолженность по налогам в размере 3,4 миллиона рублей, пишет РИА Новости. Еще одна фирма попала под ограничение из-за непредставления налоговой декларации в установленный 20-дневный срок.

Владислав Бумага (Влад А4) — один из самых популярных русскоязычных блогеров, создатель YouTube-канала «A4», у которого более 75 миллионов подписчиков. Его суммарный бизнес-оборот оценивается в районе пяти миллиардов рублей в год.

Блогер прославился благодаря развлекательным видео и включался журналом Forbes в список «30 самых перспективных россиян до 30 лет».

SIBNET.RU В MAX

Еще по теме
Банк России стал главным продавцом золота в мире
Сбербанк вошел в топ-100 крупнейших компаний мира
«Госуслуги» запустят автоматическое получение льгот
Какую сумму можно перевести по СБП без комиссии
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Финляндия отключит Россию от мирового интернет-трафика
Кремль прокомментировал ситуацию вокруг Wildberries
Топливный картель выявили в Новосибирской области
Одним махом: зачем ВСУ бьют по складам Wildberries
Обсуждение (1)
Картина дня
Дроны ВСУ потопили в Черном море российский контейнеровоз
Дроны ВСУ потопили в Черном море российский контейнеровоз
Армия Украины
Подсчитаны реальные потери ВСУ
Нирмал Пурджа
Погиб легендарный альпинист Нирмал Пурджа
Кандинский. «Мурнау. Радуга»
Назван самый дорогой русский художник
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по грибам Сибири: когда и что собирать
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Самое обсуждаемое
39
Путин предсказал потерю Украиной западных регионов
24
Павлу Дурову предъявили обвинение в содействии терроризму
20
Путина попросили «быть смелее»
20
Первокурсников подключат к «Максу» сразу после зачисления
16
Володин пять раз проскандировал «Россия, Путин, Победа!»