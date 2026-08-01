Налоговая заблокировала счета компаний Влада А4

Федеральная налоговая служба приостановила операции по счетам компаний, связанных с известным белорусским блогером Владом А4. Его настоящее имя — Владислав Бумага.

Две из фирм блогера имеют задолженность по налогам в размере 3,4 миллиона рублей, пишет РИА Новости. Еще одна фирма попала под ограничение из-за непредставления налоговой декларации в установленный 20-дневный срок.

Владислав Бумага (Влад А4) — один из самых популярных русскоязычных блогеров, создатель YouTube-канала «A4», у которого более 75 миллионов подписчиков. Его суммарный бизнес-оборот оценивается в районе пяти миллиардов рублей в год.

Блогер прославился благодаря развлекательным видео и включался журналом Forbes в список «30 самых перспективных россиян до 30 лет».