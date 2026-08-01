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Стартовала обязательная маркировка мясной продукции

Источник:
Sibnet.ru
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Тушенка
Фото: © Sibnet.ru

Первый этап обязательной маркировки мясной продукции вступил в силу в России с 1 августа 2026 года, соответствующие требования ранее были установлены постановлением правительства.

Производители и импортеры теперь обязаны наносить на потребительскую упаковку коды Data Matrix и передавать сведения о вводе товаров в оборот через государственную систему «Честный знак». Маркировке подлежат только товары в потребительской упаковке.

В первый этап маркировки входят готовые и консервированные мясные продукты. В частности, под обязательную маркировку попадают мясные кулинарные изделия, консервированные продукты из мяса и мяса птицы, паштеты и субпродукты и изделия из мясного жира.

Требования не распространяются на мясную продукцию без потребительской упаковки, а также на товары, которые фасуются непосредственно в торговой точке по просьбе покупателя, следует из постановления.

С 1 октября 2026 года заработает обязательная маркировка колбас и аналогичных продуктов. Также к системе на втором этапе подключатся мелкие производители — фермерские хозяйства и сельскохозяйственные кооперативы.

Введение обязательной маркировки мясной продукции направлено на повышение прозрачности цепочки поставок и защиту рынка от фальсификации. Система «Честный знак» позволяет проследить путь каждого товара от производителя до прилавка.

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