Украина приостановила пополнения штурмовых полков

Командование поручило штурмовым полкам Вооруженных сил Украины приостановить набор личного состава.

«Нам поступило сообщение, что решением главнокомандующего будет приостановлена поставка личного состава в штурмовые воинские части (подразделения) сухопутных войск», — цитирует источник «Украинская правда»

После вступления распоряжения в силу штурмовые полки лишились возможности принимать военнослужащих из батальонов резерва и территориальных центров комплектования, отмечается в статье.

Ряд штурмовых полков ВСУ имели личную поддержку бывшего главкома ВСУ Александра Сырского, благодаря чему могли без ограничений расширять штат и набирать новобранцев. После смены главкома в частях появились опасения скорого расформирования штурмовых соединений.

Ранее новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый сообщил о начале аудита в украинской армии. Главком отметил, что важно знать правду об уровне боеготовности, снабжении, укомплектованности штата, подготовке личного состава и эффективности командования.