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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украина приостановила пополнения штурмовых полков

Источник:
Sibnet.ru
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Армия Украины
Фото: © пресс-служба Минобороны Украины

Командование поручило штурмовым полкам Вооруженных сил Украины приостановить набор личного состава.

«Нам поступило сообщение, что решением главнокомандующего будет приостановлена поставка личного состава в штурмовые воинские части (подразделения) сухопутных войск», — цитирует источник «Украинская правда»

После вступления распоряжения в силу штурмовые полки лишились возможности принимать военнослужащих из батальонов резерва и территориальных центров комплектования, отмечается в статье.

Ряд штурмовых полков ВСУ имели личную поддержку бывшего главкома ВСУ Александра Сырского, благодаря чему могли без ограничений расширять штат и набирать новобранцев. После смены главкома в частях появились опасения скорого расформирования штурмовых соединений.

Ранее новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый сообщил о начале аудита в украинской армии. Главком отметил, что важно знать правду об уровне боеготовности, снабжении, укомплектованности штата, подготовке личного состава и эффективности командования.

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rumatam

ну и какие народные вопросы они решат...............

_ASUS__

давно пора ... щёлкать языком не кули ворочать

Очаков

Гонять на авто по кладбищу? Очень странное времяпровождение.

_ASUS__

включая модераторов ... цифровых сервисов ... атож вононокак бывает