Атаки БПЛА сегодня: сбит 371 дрон над 11 регионами России

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на пятницу, 31 июля сбили 371 украинский беспилотник самолетного типа, сообщило Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 371 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сообщении.

Дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Ростовской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Дагестан, Республики Крым, Республики Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей.

Волгоградская область

Возгорание возникло на логистическом объекте Wildberries в Волгограде из-за атаки беспилотников, сообщила пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ).

«Из-за атаки на логистическом объекте компании в Волгограде возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. Предварительно, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в результате массированной террористической атаки БПЛА в Волгограде зафиксированы возгорания на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге города и на складских помещениях в Дзержинском районе.

Кроме того, повреждены многоквартирный дом в Тракторозаводском районе и частный дом в Красноармейском районе. Позже в мэрии уточнили, что в Тракторозаводском районе Волгограда повреждено остекление восьми многоквартирных домов.

Татарстан

Татарстан подвергся массированной атаке вражеских БПЛА, жертв и разрушений нет сообщила пресс-служба главы республики.

Ранним утром 31 июля БПЛА попытались ударить как по промышленным, так и по гражданским объектам. Атаку удалось отразить благодаря «слаженной работе противовоздушных систем», говорится в сообщении.

В СМИ появилась информация об атаке беспилотников ВСУ на склад Ozon в Зеленодольске. Логистический комплекс и товары Ozon в Зеленодольске не повреждены, объект уже возобновил работу после эвакуации, сообщила пресс-служба компании.