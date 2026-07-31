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Первокурсников подключат к «Максу» сразу после зачисления

Источник:
Sibnet.ru
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Мессенджер Max
Фото: © Sibnet.ru

Первокурсников сразу после зачисления подключат к официальным цифровым сервисам своих вузов в мессенджере «Макс», сообщила пресс-служба Минобрнауки.

Уведомление с приглашением присоединиться к официальным учебным чатам в «Максе» студентам направят через «Госуслуги» после подтверждения зачисления, отмечается в сообщении.

Ведомство уточнило, что такой подход позволит упростить взаимодействие между вузами и обучающимися с первых дней учебы, включая получение расписания и другой важной информации.

Университеты уже используют мессенджер «Макс» для ведения официальных каналов, организации групповых чатов и запуска цифровых сервисов, связанных с приемной кампанией и студенческой жизнью.

Сейчас в мессенджере создано более 230 тысяч студенческих чатов, в которых свыше 2,4 миллиона участников. Также образовательные организации в рамках проекта «Цифровой вуз» открыли более 5 тысяч официальных каналов.

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Топ комментариев

_ASUS__

давно пора ... щёлкать языком не кули ворочать

Очаков

Гонять на авто по кладбищу? Очень странное времяпровождение.

rumatam

ну и какие народные вопросы они решат...............

_ASUS__

включая модераторов ... цифровых сервисов ... атож вононокак бывает