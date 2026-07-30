Атаки БПЛА сегодня: сбиты 258 дронов над 10 регионами России

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на четверг, 30 июля сбили 258 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 258 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской, Тамбовской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Адыгея и над акваториями Азовского и Черного морей.

Пензенская область

Украинские беспилотники атаковали склад Wildberries в Пензенской области, предварительно, пострадал человек, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

«По предварительной информации, есть один пострадавший, порядка 200 сотрудников эвакуировано», — уточнил губернатор.

После атаки БПЛА на склад Wildberries возникло задымление, которое может двигаться в сторону Пензы. В случае появления запаха, горожанам следует закрыть окна и ограничить нахождение на улице, проинформировал глава города Олег Денисов.

Удмуртия

Возгорание в результате атаки дронов возникло и на логистическом объекте Wildberries в Сарапуле. В связи с объявленной воздушной тревогой на объекте была проведена заблаговременная эвакуация, сообщила пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ).

«По оперативным данным, пострадавших нет. На месте дежурят кареты скорой помощи. Там же работают все оперативные службы», — уточнила врио главы республики Ольга Абрамова.

Краснодарский край

Обломки БПЛА упали на территории предприятия в поселке Волна в Краснодарском крае, сообщил региональный оперштаб.

«Пострадали четыре человека. Троих из них госпитализировали в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи», — говорится в сообщении.

Зафиксированы повреждения инфраструктуры в порту Тамань, проинформировала пресс-служба Южной транспортной прокуратуры. «Есть пострадавшие, имеются повреждения портовой инфраструктуры», — уточнили в ведомстве.