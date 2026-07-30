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Украинские дроны атаковали склад Wildberries в Пензенской области

Источник:
Sibnet.ru
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Украинские дроны атаковали склад Wildberries в Пензенской области, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

«По предварительной информации, есть один пострадавший, порядка 200 сотрудников эвакуировали», — написал Мельниченко в своем телеграм-канале.

По его словам, на территории склада наблюдается открытое горение. Пожарные ведут борьбу с огнем.

Логистические цепочки Wildberries перестроены из-за атаки БПЛА на склад в Пензенской области,

«В связи с объявленной воздушной тревогой в Пензенской области на логистическом объекте компании в Пензе проведена эвакуация. Из-за атаки на складе компании в Пензе возникло возгорание», — сообщила объединенная компания Wildberries и Russ (РВБ).

Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах, отметили в компании.

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_ASUS__

давно пора ... щёлкать языком не кули ворочать

rumatam

ну и какие народные вопросы они решат...............

corrector

а Крым после чего случился ? хронограф вы наш

Очаков

Гонять на авто по кладбищу? Очень странное времяпровождение.