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Загранпаспорт лишится устаревших записей

Источник:
Sibnet.ru
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Загранпаспорт
Фото: © Sibnet.ru

Графы «Личный код» и «Учетная запись» уберут из российских загранпаспортов, также со следующего года в них перестанут вписывать сведения о детях, сообщил МИД РФ в своем канале в мессенджере «Макс».

Соответствующие изменения в бланки заграничных паспортов уже утверждены правительством. Отметки «Личный код» и «Учетная запись» в загранпаспортах отменяются в связи с неактуальностью в современном правовом пространстве.

Также с января 2027 года в загранпаспорта больше не будут вносить данные о детях. При этом выданные прежде паспорта с отметкой о детях будут действительны до окончания срока их действия.

Кроме того, для унификации и упрощения обработки документов в рамках новых международных норм, утвержденных Международной организацией гражданской авиации, внесены изменения в формат автоматически считываемого кода, обозначающего тип документа.

В него включена дополнительная латинская буква: PP — для загранпаспорта гражданина, PD — для дипломатического загранпаспорта, РО — для служебного загранпаспорта вместо P, D, S соответственно.

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