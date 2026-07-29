Новые «китайцы» вошли в список автомобилей для такси

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Шесть китайских моделей дополнили перечень автомобилей, допущенных к работе в такси, шестью моделями. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В обновленный реестр впервые включены модели Jetour Dashing, Tenet T4L, Tenet T8, Tenet A8, Omoda C7 и Jeland J6.
Сейчас работать в такси могут еще 30 моделей авто:
- Lada Granta;
- Lada Iskra;
- Lada Vesta;
- Lada Niva Travel;
- Lada Niva Legend;
- Lada Largus;
- Lada Aura;
- Sollers SP7;
- Sollers SF1;
- Evolute I-JOY;
- Evolute I-SKY;
- Evolute I-SPACE;
- Voyah Free;
- Voyah Dream;
- Voyah Passion;
- «Москвич 3»;
- «Москвич 3е»;
- «Москвич 6»;
- «Москвич 8»;
- «Москвич М70»;
- «Москвич М90»;
- UMO 5;
- Lada Granta АТС 2022-01-CNG;
- Haval Jolion;
- Haval F7;
- Haval F7x;
- Tenet Т7;
- Omoda C5;
- «Атом»;
- Jetour X70Plus.
Закон о локализации такси вступил в силу 1 марта 2026 года для поддержки отечественных производителей. В Калининградской области и Сибирском федеральном округе соответствующие ограничения начнут действовать с 1 марта 2028 года, на Дальнем Востоке — с 1 марта 2030 года.