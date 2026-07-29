Новые «китайцы» вошли в список автомобилей для такси

Шесть китайских моделей дополнили перечень автомобилей, допущенных к работе в такси, шестью моделями. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В обновленный реестр впервые включены модели Jetour Dashing, Tenet T4L, Tenet T8, Tenet A8, Omoda C7 и Jeland J6.

Сейчас работать в такси могут еще 30 моделей авто:

Lada Granta;

Lada Iskra;

Lada Vesta;

Lada Niva Travel;

Lada Niva Legend;

Lada Largus;

Lada Aura;

Sollers SP7;

Sollers SF1;

Evolute I-JOY;

Evolute I-SKY;

Evolute I-SPACE;

Voyah Free;

Voyah Dream;

Voyah Passion;

«Москвич 3»;

«Москвич 3е»;

«Москвич 6»;

«Москвич 8»;

«Москвич М70»;

«Москвич М90»;

UMO 5;

Lada Granta АТС 2022-01-CNG;

Haval Jolion;

Haval F7;

Haval F7x;

Tenet Т7;

Omoda C5;

«Атом»;

Jetour X70Plus.

Закон о локализации такси вступил в силу 1 марта 2026 года для поддержки отечественных производителей. В Калининградской области и Сибирском федеральном округе соответствующие ограничения начнут действовать с 1 марта 2028 года, на Дальнем Востоке — с 1 марта 2030 года.