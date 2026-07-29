НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Новые «китайцы» вошли в список автомобилей для такси

Источник:
Sibnet.ru
134 0
Omoda C7
Фото: © Omoda

Шесть китайских моделей дополнили перечень автомобилей, допущенных к работе в такси, шестью моделями. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В обновленный реестр впервые включены модели Jetour Dashing, Tenet T4L, Tenet T8, Tenet A8, Omoda C7 и Jeland J6.

Сейчас работать в такси могут еще 30 моделей авто:

  • Lada Granta;
  • Lada Iskra;
  • Lada Vesta;
  • Lada Niva Travel;
  • Lada Niva Legend;
  • Lada Largus;
  • Lada Aura;
  • Sollers SP7;
  • Sollers SF1;
  • Evolute I-JOY;
  • Evolute I-SKY;
  • Evolute I-SPACE;
  • Voyah Free;
  • Voyah Dream;
  • Voyah Passion;
  • «Москвич 3»;
  • «Москвич 3е»;
  • «Москвич 6»;
  • «Москвич 8»;
  • «Москвич М70»;
  • «Москвич М90»;
  • UMO 5;
  • Lada Granta АТС 2022-01-CNG;
  • Haval Jolion;
  • Haval F7;
  • Haval F7x;
  • Tenet Т7;
  • Omoda C5;
  • «Атом»;
  • Jetour X70Plus.

Закон о локализации такси вступил в силу 1 марта 2026 года для поддержки отечественных производителей. В Калининградской области и Сибирском федеральном округе соответствующие ограничения начнут действовать с 1 марта 2028 года, на Дальнем Востоке — с 1 марта 2030 года.

Еще по теме
МВД изменит регламент экзамена на водительские права
Электромобили запретили парковать под мостами
Автомобилистов освободили от обязанности возить бумажный ОСАГО
Владельцев BMW признали худшими водителями
смотреть все
Авто #Автоправо #Законы
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Кремль прокомментировал ситуацию вокруг Wildberries
Из «копеек» и иномарок: как слить бензин из машины
Украина атаковала НПЗ в Тюменской области
Топливный картель выявили в Новосибирской области
Обсуждение (0)
Картина дня
Зеленский и Трамп провели закрытую встречу
Зеленский и Трамп провели закрытую встречу
Кремль
Кремль прокомментировал ситуацию вокруг Wildberries
Зинедин Зидан
Легендарный Зидан стал главным тренером Франции по футболу
Нейросеть, искусственный интеллект, робот
Ведущие нейросети оказались критиками капитализма
О самом главном
Как раздельный сон вредит отношениям
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
От депрессии до биполярки: психиатр назвал любимые «самодиагнозы»
Когда переходить на «ты» с коллегами
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Все статьи
Мультимедиа
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Обратная сторона Луны. ФОТО
Самое обсуждаемое
34
Лавров напомнил Рубио о фразе «пацан сказал — пацан сделал»
33
Путин предсказал потерю Украиной западных регионов
22
Токаев предложил Путину заморозить украинский конфликт
21
Кремль заявил о невозможности заморозить конфликт на Украине
20
Украина атаковала НПЗ в Тюменской области