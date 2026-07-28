Почему Вселенная расширяется быстрее света

Скорость удаления далеких галактик давно превышает скорость света, однако это не нарушает специальную теорию относительности, которая запрещает движение сквозь пространство со скоростью выше световой.

Фото: © Алексей Поляков

На первый взгляд, свойства расширяющейся Вселенной парадоксальны. Ее возраст — около 13,8 миллиарда лет. Казалось бы, за это время свет мог пролететь не более 13,8 миллиарда световых лет, значит, размер наблюдаемой Вселенной не должен превышать эту величину.

Однако на самом деле радиус наблюдаемой части космоса намного больше — порядка 45–46 миллиардов световых лет. Это возможно из-за фундаментального отличия движения внутри пространства от расширения самого пространства.

Специальная теория относительности действительно запрещает материальным телам двигаться быстрее скорости света в вакууме. Однако этот запрет ограничивает только скорость объектов сквозь пространство. Расширение пространства теория Эйнштейна не описывает.

Вселенная расширяется не с фиксированной скоростью, а со скоростью на единицу расстояния. Этот темп описывается законом Хаббла — чем дальше от нас находится галактика, тем быстрее она удаляется.

На так называемом «расстоянии Хаббла» (около 13,77 миллиарда световых лет) скорость удаления равна скорости света. Материя при этом фактически неподвижна и не нарушает законы физики — расширяется само пространство.

Как парадокс объясняют ученые

Это не значит, что галактики мчатся сквозь пространство быстрее фотона. Просто между Землей и ними новое пространство образуется быстрее, чем свет успевает его пересечь. Но сегодня мы все-таки можем видеть галактики, удаляющиеся со сверхсветовой скоростью.

Ведь свет от них был испущен миллиарды лет назад, когда эти объекты находились гораздо ближе к нам. Пока фотоны летели, пространство расширялось, а сам источник света успел удалиться.

Однако существует предельное расстояние для наблюдений — космологический горизонт событий. Сейчас он составляет порядка 17 миллиардов световых лет. «Увидеть» что-либо на большем расстоянии от Земли человечество не в состоянии.

Из-за ускоренного расширения, которое поддерживает темная энергия, этот горизонт постепенно растет. Через 100 миллиардов лет каждая галактика за пределами Местной группы исчезнет для наблюдателей из Солнечной системы — Вселенная будет выглядеть почти пустой.