Кремль прокомментировал ситуацию вокруг Wildberries

Решение Wildberries оказать помощь продавцам, понесшим потери из-за атак Киева на склады компании, заслуживает высокой оценки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что компания достаточно беспрецедентно заявила о решении такую помощь оказывать селлерам и тем, кто имел свои товары на складах, хотя де-юре такого обязательства у компании не было. Это, конечно, заслуживает очень высокой оценки», — приводит ТАСС заявление Пескова.

Отвечая на вопрос о том, будет ли оказана компании помощь со стороны государства, представитель Кремля отметил, что в целом эта ситуация на контроле у правительства. «Пока никаких конкретных решений на этот счет не принималось», — резюмировал он.

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На прошлой неделе украинские дроны атаковали объекты Wildberries в Московской и Тамбовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Санкт-Петербурге, Ленобласти и Крыму подверглись атакам БПЛА ВСУ.



Основатель Wildberries Татьяна Ким пообещала оказать помощь всем пострадавшим. Она заявила, что семьи погибших получат от компании 2 миллион рублей, пострадавшие в тяжелом состоянии — 1 миллион рублей.