Какую сумму можно перевести по СБП без комиссии

Переводы физическим лицам через Систему быстрых платежей без комиссии осуществляются на сумму до 100 тысяч рублей в месяц, следует из решения Банка России.

При переводах свыше 100 тысяч рублей размер комиссии определяет банк, но она не может составлять более 0,5% от суммы перевода и не должна превышать 1,5 тысячи рублей, отмечается в документе.

Также без комиссии через СБП можно переводить до 30 миллионов рублей между своими счетами, но при условии совпадения номера телефона отправителя и получателя.

Для переводов через банкомат, по номеру карты или реквизитам лимиты устанавливает кредитное учреждение.