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Эксперт рассказал об оружии, способном решить проблему БПЛА

Источник:
Sibnet.ru
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Армия Россия
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Лазерные комплексы показывают высокую эффективность в сфере противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), сообщил официальный представитель научно-производственного центра «Сварог».

«Подобные изделия способны изменить подход к работе во всей отрасли военной промышленности. Яркий пример — оптоволоконные дроны "Князь Вандал", которые показали высокую эффективность в сравнении с дронами на радиоуправлении», — сказал эксперт.

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И такая же ситуация в сфере противодействия БПЛА при помощи средств лазерного поражения. «Уже есть наглядные примеры эффективности, подсчитана экономическая целесообразность, и, я думаю, будут приняты грамотные решения по развитию данных технологий, а также технологий другого уровня в сфере противодействия беспилотникам», — отметил эксперт.

Он указал на низкую стоимость применения лазерных систем. «Зенитные ракетные комплексы, к примеру, "Панцирь", сами по себе являются дорогостоящим вооружением. Кроме того, есть узкое звено производства зенитных ракет для них. Тогда как если наладить производство лазерных средств поражения БПЛА, то это гораздо целесообразнее с экономической точки зрения», — уверен эксперт.

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