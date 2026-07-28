Драматичное спасение утопающего мальчика попало на видео

Спасатель, борясь с сильными волнами, вытащил утопающего 10-летнего мальчика из моря на пляже в США — эпичное видео разошлось по соцсетям.

Трагедия едва не произошла на пляже Сибрайт в Санта-Крузе. Мальчика удерживал 16-летний спасатель, их накрывало сильными волнами, рассказал очевидец, снявший видео, телеканалу NBC.

«Волны были обычными, а потом все изменилось в одно мгновение. Мальчика унесло. Уверен, что если бы ни спасатель, он не вернулся бы домой», — поделился мужчина.

По некоторым данным, у парня, удерживающего ребенка все это время, это было первое спасение утопающего.