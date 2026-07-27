Российской армии увеличили штатную численность

Штатная численность Вооруженных сил России увеличена до 2 426 130 человек, в том числе 1 535 000 — военнослужащих, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.

Количество военнослужащих увеличилось на 25 тысяч человек. При этом последний раз штатная численность армии увеличивалась совсем недавно — 12 июня она была установлена размере 1,51 миллиона военнослужащих.

Тогда штатная численность Вооруженных сил России увеличилась примерно на 7,3 тысячи человек.

Новое увеличение численности связано с воссозданием в Вооруженных силах военно-строительных подразделений, которые были расформированы в 2006 году.