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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российской армии увеличили штатную численность

Источник:
Sibnet.ru
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Берцы, сапоги, призыв
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Штатная численность Вооруженных сил России увеличена до 2 426 130 человек, в том числе 1 535 000 — военнослужащих, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.

Количество военнослужащих увеличилось на 25 тысяч человек. При этом последний раз штатная численность армии увеличивалась совсем недавно — 12 июня она была установлена размере 1,51 миллиона военнослужащих.

Тогда штатная численность Вооруженных сил России увеличилась примерно на 7,3 тысячи человек.

Новое увеличение численности связано с воссозданием в Вооруженных силах военно-строительных подразделений, которые были расформированы в 2006 году.

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Топ комментариев

fominviatheslav20

Главное достижение Путина за четверть века...Богатые богатеют-бедные беднеют...Классика...

pwacheslav

Это просто переписывание и искажение истории. Я помню, что ещё в детстве мы всегда говорили слово «мужик»,...

corrector

а Крым после чего случился ? хронограф вы наш

pepelmetal

А где в статье написано что нам нужны?