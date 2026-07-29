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«Госуслуги» запустят автоматическое получение льгот

Источник:
Sibnet.ru
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портал Госуслуг
Фото: © Sibnet.ru

«Госуслуги» с 1 августа 2026 года запустят единый сервис получения льгот с использованием карты «Мир».

На первом этапе он станет доступен жителям трех пилотных регионов — Ростовской и Тюменской областей, а также Республики Башкортостан, сообщила пресс-служба правительства РФ. Новый сервис рассчитан на многодетные семьи, пенсионеров, студентов и людей с инвалидностью.

Владельцы карты смогут автоматически получать предусмотренные меры поддержки, включая скидки в аптеках, магазинах, музеях, театрах и других учреждениях культуры. В дальнейшем планируется добавить льготы на проезд в общественном транспорте.

Для использования сервиса потребуется выбрать карту «Мир» в личном кабинете на «Госуслугах». После этого сведения о праве на льготы будут автоматически загружаться из государственных информационных систем.

Запуск нового механизма не отменяет существующие способы получения льгот — при необходимости граждане по-прежнему смогут использовать бумажные удостоверения или карту жителя.

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