«Госуслуги» с 1 августа 2026 года запустят единый сервис получения льгот с использованием карты «Мир».

На первом этапе он станет доступен жителям трех пилотных регионов — Ростовской и Тюменской областей, а также Республики Башкортостан, сообщила пресс-служба правительства РФ. Новый сервис рассчитан на многодетные семьи, пенсионеров, студентов и людей с инвалидностью.

Владельцы карты смогут автоматически получать предусмотренные меры поддержки, включая скидки в аптеках, магазинах, музеях, театрах и других учреждениях культуры. В дальнейшем планируется добавить льготы на проезд в общественном транспорте.

Для использования сервиса потребуется выбрать карту «Мир» в личном кабинете на «Госуслугах». После этого сведения о праве на льготы будут автоматически загружаться из государственных информационных систем.

Запуск нового механизма не отменяет существующие способы получения льгот — при необходимости граждане по-прежнему смогут использовать бумажные удостоверения или карту жителя.

SIBNET.RU В MAX