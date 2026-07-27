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Российские силы поразили два сухогруза в порту Николаев

Источник:
Sibnet.ru
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Армия России
Фото: Министерство обороны России / CC BY 4.0

Российские силы атаковали два судна в Николаеве, связанные с поставками для ВСУ, сообщило Минобороны России.

«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины, используемым в интересах доставки грузов для ВСУ», — сказано в сообщении.

Российскими ударными дронами в порту Николаев поражены два сухогруза — в момент разгрузки грузов военного назначения, уточнило российское военное ведомство.

С середины июля Минобороны России регулярно отчитывается о нанесении ударов по украинским портам, а также судам, которые используются для перевозки западного вооружения и боеприпасов.

«Наши вооруженные силы наносят и будут продолжать наносить удары по тем судам, которые задействованы в перевозке амуниции, вооружений и так далее для киевского режима»,— заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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