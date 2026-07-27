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Госдума восьмого созыва завершит работу

Источник:
Sibnet.ru
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Госдума восьмого созыва прекратит работу
Фото: © пресс-служба Госдумы

Президент Владимир Путин 27 июля проведет встречу с депутатами Госдумы в Большом Кремлевском дворце, сообщает пресс-служба Кремля. После этого восьмой созыв Госдумы официально завершит работу.

«Глава государства подведет итоги масштабной законотворческой работы депутатского корпуса за минувшие пять лет», — говорится в сообщении.

Ожидается, что Путин также проведет отдельные встречи с лидерами думских фракций. Подобная церемония проходит в конце каждого созыва — в 2021 году президент также приглашал парламентариев в Кремль.

За пять лет работы депутаты восьмого созыва Госдумы приняли 1147 законов, направленных на защиту граждан, это составило 38,5% от всех принятых законов. Только в финансовой сфере было принято более 200 законов.

Выборы нового состава Госдумы состоятся в сентябре. Принять участие в избирательной кампании смогут 11 партий, включая все парламентские: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия».

Также на места в Госдуме девятого созыва претендуют «Яблоко», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, «Коммунисты России», «Родина», Партия прямой демократии и «Зеленые».

Общее число мест в Думе останется прежним — 450 депутатов. Половину изберут по партийным спискам, половину — по одномандатным округам.

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