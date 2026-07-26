НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Российский «Союз» приземлился в Казахстане

Источник:
Sibnet.ru
153 0

Спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-28» с экипажем Международной космической станции совершил посадку в Казахстане, сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Фото: © пресс-служба Роскосмоса

На Землю благополучно вернулись российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уильямс. Экипаж МКС находился на орбите с ноября прошлого года.

Перед возвращением на Землю космонавты активно готовились к воздействию земной гравитации, особое внимание они уделяли адаптации сердечно‑сосудистой системы. В частности, они выполняли специальные тренировки в вакуумном костюме «Чибис‑М».

«Союз МС-28» — российский пилотируемый транспортный космический корабль, который используется для доставки экипажей на Международную космическую станцию и их возвращения на Землю.

Тема: Человек и космос
Российский «Союз» вернет на Землю экипаж МКС
SpaceX провела испытательный полет корабля Starship
Луна встретится с «сердцем Скорпиона»
Млечный Путь перевернулся от «космического ДТП»
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Когда появятся ташкентские арбузы без нитратов
Realme покинет китайский рынок
Эль-Ниньо усилится до экстремального уровня
Россия ответит Starlink системой «Рассвет»
Обсуждение (0)
О самом главном
Как раздельный сон вредит отношениям
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
От депрессии до биполярки: психиатр назвал любимые «самодиагнозы»
Когда переходить на «ты» с коллегами
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Все статьи
Мультимедиа
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Обратная сторона Луны. ФОТО
Самое обсуждаемое
34
Лавров напомнил Рубио о фразе «пацан сказал — пацан сделал»
31
США изучат роль России в атаках Ирана на объекты ЦРУ
25
Путин назвал проблемы с бензином временными
24
Украина вновь нанесла удар по складам Wildberries
21
Зеленский уволил русского Сырского с поста главкома ВСУ