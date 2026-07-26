Российский «Союз» приземлился в Казахстане

Спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-28» с экипажем Международной космической станции совершил посадку в Казахстане, сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Фото: © пресс-служба Роскосмоса

На Землю благополучно вернулись российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уильямс. Экипаж МКС находился на орбите с ноября прошлого года.

Перед возвращением на Землю космонавты активно готовились к воздействию земной гравитации, особое внимание они уделяли адаптации сердечно‑сосудистой системы. В частности, они выполняли специальные тренировки в вакуумном костюме «Чибис‑М».

«Союз МС-28» — российский пилотируемый транспортный космический корабль, который используется для доставки экипажей на Международную космическую станцию и их возвращения на Землю.