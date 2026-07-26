Носитель «Посейдона» появился в ВМФ России

Носитель беспилотного подводного аппарата «Посейдон» уже есть в составе Военно-морского флота (ВМФ) России, сообщил главком ВМФ адмирал флота Александр Моисеев.

«У нас уже есть такой носитель. И все мы прекрасно знаем, что эта программа связана с развитием вот такого стратегического оружия, которым является этот аппарат. И, конечно же, уже в составе военно-морского флота такой носитель есть», — сказал Моисеев в эфире «Военной приемки».

«Посейдон» — беспилотный подводный аппарат с ядерной энергетической установкой. Известно, что он способен преодолевать межокеанские расстояния, развивая скорость до 200 километров в час и действовать на глубине свыше километра.

Его цель — нанесение гарантированного неприемлемого ущерба прибрежным территориям посредством обширного радиоактивного загрязнения и др. поражающих факторов.