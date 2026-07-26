НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Носитель «Посейдона» появился в ВМФ России

Источник:
Sibnet.ru
188 2
Беспилотный подводный аппарат «Посейдон»
Беспилотный подводный аппарат «Посейдон»
Фото: © Минобороны России

Носитель беспилотного подводного аппарата «Посейдон» уже есть в составе Военно-морского флота (ВМФ) России, сообщил главком ВМФ адмирал флота Александр Моисеев.

«У нас уже есть такой носитель. И все мы прекрасно знаем, что эта программа связана с развитием вот такого стратегического оружия, которым является этот аппарат. И, конечно же, уже в составе военно-морского флота такой носитель есть», — сказал Моисеев в эфире «Военной приемки».

«Посейдон» — беспилотный подводный аппарат с ядерной энергетической установкой. Известно, что он способен преодолевать межокеанские расстояния, развивая скорость до 200 километров в час и действовать на глубине свыше километра.

Его цель — нанесение гарантированного неприемлемого ущерба прибрежным территориям посредством обширного радиоактивного загрязнения и др. поражающих факторов.

Еще по теме
«Ростех» разработал комплекс для защиты нефтехранилищ от дронов
«Калашников» испытал новейший АК-12
Секретный завод по производству дронов для ВСУ нашли в Германии
Турция перепродаст российские С-400 третьей стране
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Когда появятся ташкентские арбузы без нитратов
Realme покинет китайский рынок
Эль-Ниньо усилится до экстремального уровня
Россия ответит Starlink системой «Рассвет»
Обсуждение (2)
Картина дня
Армия России
Кремль заявил о невозможности заморозить конфликт на Украине
Пожар
Российская армия нанесла групповой удар по Киеву
Президент США Дональд Трамп
Трамп отказался от идеи эскалации конфликта с Ираном
Армия Ирана
Иран пригрозил Украине ответом за удар по торговому судну
Мультимедиа
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Обратная сторона Луны. ФОТО
Самое обсуждаемое
34
Лавров напомнил Рубио о фразе «пацан сказал — пацан сделал»
31
США изучат роль России в атаках Ирана на объекты ЦРУ
25
Путин назвал проблемы с бензином временными
24
Украина вновь нанесла удар по складам Wildberries
21
Зеленский уволил русского Сырского с поста главкома ВСУ