Минприроды назвало крупнейшее месторождение золота в России

Сухой Лог в Иркутской области считается крупнейшим месторождением золота в России, его запасы превышают 2,7 тысячи тонн, сообщило Минприроды РФ.

«Золоторудное месторождение Сухой Лог в Иркутской области — крупнейшее в России, его запасы составляют более 2,77 тысячи тонн», — рассказали РИА Новости в ведомстве.

В тройку лидеров также входят месторождения:

Наталкинское в Магаданской области (1,385 тысячи тонн);

Олимпиадинское в Красноярском крае (949,4 тонны)

Общие запасы трех месторождений составляют более 30% от всех в России, уточнили в Минприроды.