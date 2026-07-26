Минприроды назвало крупнейшее месторождение золота в России

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Сухой Лог в Иркутской области считается крупнейшим месторождением золота в России, его запасы превышают 2,7 тысячи тонн, сообщило Минприроды РФ.
«Золоторудное месторождение Сухой Лог в Иркутской области — крупнейшее в России, его запасы составляют более 2,77 тысячи тонн», — рассказали РИА Новости в ведомстве.
В тройку лидеров также входят месторождения:
Наталкинское в Магаданской области (1,385 тысячи тонн);
Олимпиадинское в Красноярском крае (949,4 тонны)
Общие запасы трех месторождений составляют более 30% от всех в России, уточнили в Минприроды.