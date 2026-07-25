Илон Маск назвал себя бывшим триллионером

Американский бизнесмен Илон Маск на фоне резкого сокращения своего состояния назвал себя бывшим триллионером.

«Бывший триллионер», — написал он на своей странице в соцсети X, комментируя недавние подсчеты Forbes, согласно которым его состояние сократилось в два раза — до 725 миллиардов долларов.

Маск стал первым триллионером в истории 12 июня после выхода на фондовую биржу своей аэрокосмической компании SpaceX. 16 июня его состояние достигло пика — примерно в 1,45 триллиона долларов.

Через несколько дней акции SpaceX резко упали в цене, в результате чего Маск потерял статус триллионера. Кроме этого, в конце июля его компания Tesla потеряла порядка 214 миллиардов долларов капитализации.

Поводом к переоценке стала публикация финансовых результатов, согласно которой прибыль на каждую акцию оказалась примерно на 40% меньше ожидаемого.