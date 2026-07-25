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Илон Маск назвал себя бывшим триллионером

Источник:
Sibnet.ru
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Американский бизнесмен Илон Маск
Фото: © пресс-служба министерства связи и массовых коммуникаций Бразилии

Американский бизнесмен Илон Маск на фоне резкого сокращения своего состояния назвал себя бывшим триллионером.

«Бывший триллионер», — написал он на своей странице в соцсети X, комментируя недавние подсчеты Forbes, согласно которым его состояние сократилось в два раза — до 725 миллиардов долларов.

Маск стал первым триллионером в истории 12 июня после выхода на фондовую биржу своей аэрокосмической компании SpaceX. 16 июня его состояние достигло пика — примерно в 1,45 триллиона долларов.

Через несколько дней акции SpaceX резко упали в цене, в результате чего Маск потерял статус триллионера. Кроме этого, в конце июля его компания Tesla потеряла порядка 214 миллиардов долларов капитализации.

Поводом к переоценке стала публикация финансовых результатов, согласно которой прибыль на каждую акцию оказалась примерно на 40% меньше ожидаемого.

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Топ комментариев

карат11

Раньше звучало более весомо - "Мужик сказал - Мужик сделал". А сейчас всё по "пасаначьи".

pepelmetal

Главное понимать, что помощь России Ирану не делает её стороной конфликта

fominviatheslav20

Главное достижение Путина за четверть века...Богатые богатеют-бедные беднеют...Классика...

ghtwaa

А, че песков не идет воевать??