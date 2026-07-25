Токаев предложил Путину заморозить украинский конфликт

Переговоры Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева состоялись в Омске в рамках форума межрегионального сотрудничества, президенты России и Казахстана обсудили урегулирование украинского кризиса.

Президент Казахстана предложил заморозить конфликт и вернуться к обновленной «Стамбульской формуле», отметив важность достижения результатов под гарантии ведущих мировых держав, передает ТАСС.

«Там были значительные результаты. И естественно под гарантии великих держав, включая Россию. И дальше двигаться в сторону долгожданного мира», — сказал казахстанский лидер.

Путин пообещал предоставить коллеге детальную информацию о текущей ситуации вокруг Украины, а также предложил обсудить текущую координацию действий.

По его словам, партнерство между странами имеет стратегический характер, что подтверждается цифрами: за первые пять месяцев текущего года товарооборот увеличился на 4%, достигнув почти 29 миллиардов долларов.