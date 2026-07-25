МВД изменит регламент экзамена на водительские права

МВД России предложило изменить регламент по проведению экзамена на право управления транспортными средствами, сообщила пресс-служба ведомства. В случае принятия новый регламент заработает с 1 марта 2027 года.

Ведомство напомнило, что с 12 мая 2026 года появилось новое основание для прекращения экзамена — использование кандидатом электронных шпаргалок. Данную норму ведомство предлагает также закрепить в регламенте.

Кроме этого, МВД предлагает исключить обязанность по предоставлению медицинской справки в бумажном виде. С 1 марта 2027 года МВД и Минздрав начнут обмениваться соответствующими сведениями в электронном виде.

Отмечается, что проект приказа о внесении изменений в регламент сейчас находится на независимой антикоррупционной экспертизе.