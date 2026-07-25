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МВД изменит регламент экзамена на водительские права

Источник:
Sibnet.ru
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Автошкола
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

МВД России предложило изменить регламент по проведению экзамена на право управления транспортными средствами, сообщила пресс-служба ведомства. В случае принятия новый регламент заработает с 1 марта 2027 года.

Ведомство напомнило, что с 12 мая 2026 года появилось новое основание для прекращения экзамена — использование кандидатом электронных шпаргалок. Данную норму ведомство предлагает также закрепить в регламенте.

Кроме этого, МВД предлагает исключить обязанность по предоставлению медицинской справки в бумажном виде. С 1 марта 2027 года МВД и Минздрав начнут обмениваться соответствующими сведениями в электронном виде.

Отмечается, что проект приказа о внесении изменений в регламент сейчас находится на независимой антикоррупционной экспертизе.

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Топ комментариев

карат11

Раньше звучало более весомо - "Мужик сказал - Мужик сделал". А сейчас всё по "пасаначьи".

pepelmetal

Главное понимать, что помощь России Ирану не делает её стороной конфликта

ghtwaa

А, че песков не идет воевать??

fominviatheslav20

Главное достижение Путина за четверть века...Богатые богатеют-бедные беднеют...Классика...