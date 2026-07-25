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SpaceX провела испытательный полет корабля Starship

Источник:
Sibnet.ru
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Компания SpaceX успешно провела 13-й испытательный полет ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship. Трансляция велась в социальной сети X.

Фото: Official SpaceX Photos / CC BY-NC 2.0

Полет продлился около часа. В нем использовалась модернизированная версия Starship V3 — это второй полет ракеты нового поколения. Ракета-носитель достигает 124 метра в высоту, что сопоставимо с 40-этажным небоскребом.

Первая ступень Super Heavy пыталась совершить мягкую посадку — однако из необходимых 13 двигателей торможения включились только пять. В результате ступень совершила жесткое приводнение в Мексиканском заливе.

При этом вторая ступень Starship выполнила полноценный разгонный импульс на всех шести двигателях Raptor и вышла на заданную траекторию, выведя на орбиту 20 спутников следующего поколения Starlink V3.

Starship также успешно выполнил повторное зажигание одного из двигателей Raptor на орбите. Это ключевая технология, необходимая для будущих орбитальных миссий.

В отличие от 12-го испытания в мае 2026 года, когда корабль взорвался вскоре после приводнения, на этот раз Starship благополучно приводнился в заданном районе Индийского океана и сохранил целостность.

Система Starship будет использоваться для пилотируемых полетов на низкую околоземную орбиту и глубоких космических миссий NASA — в частности, на Луну и Марс.

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