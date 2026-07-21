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Удивительный лес сняли под водой. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Видео с удивительным подводным лесом набирает популярность на Reddit. На опубликованных кадрах дайверы исследуют дно озера Гайзельтальзее в Германии.

При этом аквалангисты перемещаются в удивительной подводной роще вертикально стоящих мертвых деревьев. Они оказались под водой из-за затопления бывших лесных территорий — водоем создан на месте бывшего карьера.

Чтобы заполнить котлован водой из реки Заале, потребовалось целых восемь лет, теперь Гайзельтальзее — самое большое искусственное озеро в стране. Водоем привлекает дайверов благодаря феноменальной прозрачности воды, видимость в которой превышает 30 метров.

Площадь водоема составляет около 19 квадратных километров, а максимальная глубина достигает 84 метров. Озеро с подводным лесом в настоящее время превратилось в одно из самых популярных мест отдыха для немцев.

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