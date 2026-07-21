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Китай продлил для россиян безвизовый режим

Источник:
Sibnet.ru
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Флаги России и Китая
Фото: © пресс-служба Министерства обороны РФ

Китай продлил безвизовый въезд для россиян до конца 2027 года, сообщается на сайте МИД республики.

Срок действия безвизового въезда для россиян продлен до 31 декабря 2027 года, до этого он должен был закончиться 31 декабря 2026 года. Россияне смогут многократно въезжать в КНР без визы в течение срока действия режима, ограничений по количеству поездок нет.

Безвизовый режим позволяет гражданам России находиться в Китае до 30 дней без оформления визы для таких целей, как бизнес, туризм, посещение родственников и друзей, участие в обменных программах и транзит.

Китай ввел односторонний безвизовый режим для граждан России 15 сентября 2025 года. Ответный безвизовый въезд для граждан КНР в Россию вступил в силу 1 декабря 2025 года и действовал до 14 сентября 2026 года, он также продлен — до конца 2027 года.

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Maniac.

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Удавиков

Да, да, да, куда же без лобби.

Maniac.

Да по моему на украине военной промышленности уже нет. Там максимум крупноузловую сборку проводят (тупо...

Toscha42

Ну да, учителя теперь ЛЮДИ, а медсестры как говно за копейки бесправно убирали, так и дальше будут.