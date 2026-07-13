НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Жуткое небесное явление удивило жителей Пенсильвании. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
416 0

Жители американского штата Пенсильвания стали очевидцами редкого атмосферного явления — «рваного» облака, которое метеорологи называют «скад». Видео необычного облака появилось в соцсетях.

Такое облако имеет жуткую и пугающую форму, напоминающую зарождающееся торнадо. Оно формируется непосредственно под мощными грозовыми тучами в условиях повышенной влажности и сильной турбулентности воздуха.

Несмотря на устрашающий вид, облака «скад» не обладают разрушительной силой и не несут серьезной угрозы. Их опасность исключительно визуальная — они могут напугать своим сходством со смерчем.

«Скад» считается очень редким атмосферным явлением — предыдущий раз такое облако смогли запечатлеть в 2023 году в Австралии.

SIBNET.RU В MAX

Еще по теме
По меньшей мере 10 тыс. человек погибли от жары в Европе
Рекордная жара сохранится в Сибири
Небо над Венесуэлой окрасилось в кроваво-красный цвет. ВИДЕО
Эйфелева башня вытянулась из-за аномальной жары
смотреть все
Жизнь #Погода #Видеоновости
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Володин пожаловался на низкие зарплаты депутатов и пообещал премии
Nokia представила кнопочные смартфоны с ИИ
Кремль осмыслит слова Трампа о закрытии неба над Украиной
Президент Чехии дал два месяца на переговоры с Россией
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
«Рука Бога» и космический гриб: 25 поразительных фото космоса
Топ комментариев

Maniac.

Ох эти чиновнки... А сам почему в выходные не работаешь? - КПД слабый?

andrei703333

Просто идиоты во власти, хотят чтобы корейцы за копейки работали и показывали высокий КПД... Да за эти...

mosquito__2010

бывает.западным партнёрам стоило бы почаще посещать своего подопечного.виктории нуланд тоже не помешало...

mosquito__2010

да это в духе нынешней украины называть улицы в честь нацистов террористов и преступников.