Жуткое небесное явление удивило жителей Пенсильвании. ВИДЕО

Жители американского штата Пенсильвания стали очевидцами редкого атмосферного явления — «рваного» облака, которое метеорологи называют «скад». Видео необычного облака появилось в соцсетях.

Такое облако имеет жуткую и пугающую форму, напоминающую зарождающееся торнадо. Оно формируется непосредственно под мощными грозовыми тучами в условиях повышенной влажности и сильной турбулентности воздуха.

Несмотря на устрашающий вид, облака «скад» не обладают разрушительной силой и не несут серьезной угрозы. Их опасность исключительно визуальная — они могут напугать своим сходством со смерчем.

«Скад» считается очень редким атмосферным явлением — предыдущий раз такое облако смогли запечатлеть в 2023 году в Австралии.

SIBNET.RU В MAX