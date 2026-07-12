Секретный завод по производству дронов для ВСУ нашли в Германии

Секретный завод компании Helsing SE, который производит дроны для украинской армии, функционирует на юге Германии, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Название компании Helsing нигде не фигурирует: руководство опасается, что завод может стать мишенью для диверсий или атак, учитывая, что тысячи собранных здесь дронов были задействованы в боевых действиях на Украине, отмечает издание.

«В случае угрозы завод можно демонтировать и переместить в течение одного дня. В производстве задействовано около сотни рабочих, которые проходят тщательную проверку на благонадежность и подписывают соглашения о неразглашении», — рассказали источники.

Основным продуктом компании стал ударный дрон HX-2. Он весит 12 килограммов, работает с помощью искусственного интеллекта и стоит около 17,5 тысяч евро.

Минобороны России в апреле опубликовало разведданные об европейских предприятиях, производящих БПЛА для Украины.