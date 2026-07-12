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Секретный завод по производству дронов для ВСУ нашли в Германии

Источник:
The New York Times
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ВСУ
Фото: АрміяІнформ / CC BY 4.0

Секретный завод компании Helsing SE, который производит дроны для украинской армии, функционирует на юге Германии, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Название компании Helsing нигде не фигурирует: руководство опасается, что завод может стать мишенью для диверсий или атак, учитывая, что тысячи собранных здесь дронов были задействованы в боевых действиях на Украине, отмечает издание.

«В случае угрозы завод можно демонтировать и переместить в течение одного дня. В производстве задействовано около сотни рабочих, которые проходят тщательную проверку на благонадежность и подписывают соглашения о неразглашении», — рассказали источники.

Основным продуктом компании стал ударный дрон HX-2. Он весит 12 килограммов, работает с помощью искусственного интеллекта и стоит около 17,5 тысяч евро.

Минобороны России в апреле опубликовало разведданные об европейских предприятиях, производящих БПЛА для Украины.

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Оборона #Оружие
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