Миронов призвал закупить для регионов мобильные НПЗ

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал правительство обеспечить регионы мобильными НПЗ и пиролизными установками.

«Правительство уже сейчас должно субсидировать регионам закупки мобильных НПЗ и пиролизных установок, способных перерабатывать в топливо органику, пластик и автомобильные шины», — цитирует Миронова пресс-служба «СР».

По словам депутата, у российских производителей есть масса удачных решений и по мобильным НПЗ, и по пиролизным установкам. Такие НПЗ гораздо менее уязвимы для разведки и беспилотных ударов и могут направляться в самые сложные районы по мере надобности.

«Трех – пяти мощных мобильных НПЗ хватит, чтобы обеспечить потребности города с населением в миллион человек, одна пиролизная установка с запасом покроет ключевые потребности города до 50 тысяч человек», — отметил Миронов.

По его мнению, «сейчас наша энергетическая инфраструктура справляется с трудностями», однако мобильные НПЗ могут понадобиться «на случай большой войны с НАТО».

Предложение о выделении денег на закупку таких мобильных НПЗ депутат Миронов направил на имя вице-премьера Александра Новака.