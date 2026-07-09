ФСБ сорвала беспрецедентную по масштабам серию терактов

ФСБ предотвратила беспрецедентную по масштабам серию диверсионно-террористических актов на военных объектах и в отношении нескольких военнослужащих Минобороны России, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Сорвана попытка проведения <...> беспрецедентной по масштабу и степени угрозы диверсионно-террористических актов <...> на объектах военной инфраструктуры, одного из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса, а также в отношении военнослужащих», — говорится в сообщении.

В Москве предотвратили покушение на высокопоставленного сотрудника Минобороны. Силовики задержали россиянку 2001 года рождения, завербованную украинскими спецслужбами через мессенджер в 2024-м. Изначально она должна была собирать данные об объектах в столице и Петербурге.

Затем в качестве задания ей поручили вести слежку за местом проживания одного из военных. Для этого в марте 2026 года она арендовала квартиру в том же районе, где установила камеры с трансляцией видеосигнала ее кураторам.

Позже она подготовила средства маскировки и продукты питания для непосредственного исполнителя теракта. Он должен был заселиться после того, как россиянка уедет из страны.



Она признала вину. Возбуждено дело по статьям о подготовке теракта и госизмене. Злоумышленницу арестовали.