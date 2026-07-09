Путин объяснил удары по НПЗ попыткой создать нервозную обстановку

Украина бьет по российским нефтеперерабатывающим заводам, чтобы создать нервозную обстановку среди граждан, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

«Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное, стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что это задача невыполнимая», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

По его словам, запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире.

Президент призвал компании «не зажимать продукт» в рамках своих АЗС, а выдавать топливо независимым АЗС.

Трудности с бензином — временные, они связаны еще и с желанием Киева сорвать отпускной сезон в России, констатировал Путин.