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Мать найденной мертвой девочки в Ачинске созналась в убийстве

Источник:
Sibnet.ru
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Мать, подозреваемая в убийстве пятилетней дочери в Ачинске
Фото: © СК РФ

Мать пятилетней девочки, найденной мертвой в Ачинске на железнодорожной насыпи, созналась в убийстве ребенка из-за неприязненных отношений с мужем, сообщил СК России.

Женщина вместе с пятилетней дочерью 27 июня ушла из дома в неизвестном направлении. Их искали полиция и волонтеры. Тело девочки обнаружили 5 июля рядом с железнодорожными путями. Женщину 7 июля засекли по видеокамерам в Новосибирске и задержали.

По версии следствия, мать под предлогом похода в магазин увела дочь из дома, специально направилась с ней в безлюдное место, где задушила. Оставив тело в растительности на насыпи, женщина проследовала автостопом в Красноярск, а затем Томск и Новосибирск.

«В ходе допроса фигурантка полностью признала вину в содеянном и пояснила, что мотивом совершения преступления стали личные неприязненные отношения, в том числе к супругу», — говорится в сообщении ведомства.

Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, максимальное наказание — пожизненное лишение свободы, но для женщин — 25 лет). Ей назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

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ЧП #Происшествия #Криминал #Красноярск
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