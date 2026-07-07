Пропавшую мать обнаруженной мертвой девочки нашли в Новосибирске

Женщина, ушедшая в неизвестном направлении в конце июня из квартиры в Ачинске вместе с пятилетней дочкой, чье тело нашли два дня назад на железнодорожных путях, обнаружена живой в Новосибирске, сообщило СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По данным следствия, 27 июня женщина вместе с дочерью ушла из квартиры по месту жительства. На железнодорожной насыпи 5 июля обнаружили тело девочки без признаков жизни. Проводится судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти ребенка.

Женщину засекли на камерах видеонаблюдения. В ближайшее время ее доставят в следственный отдел.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство). Муж женщины не проходил как подозреваемый, он заявил об ее исчезновении в полицию. Местные СМИ писали, что она склонна к бродяжничеству.