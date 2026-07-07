Российский губернатор заглох на трассе без бензина

Служебный автомобиль губернатора Вологодской области Георгия Филимонова остановился на трассе из-за закончившегося бензина, об этом случае он рассказал в телеграм-канале.

«Остановился без топлива, потому что кончился бензин. Бак на нуле. Это произошло на скоростном обходе Вологды. <…> Все мы в одной лодке», — сказал Филимонов в голосовом сообщении.

Глава региона пересел в попутную машину — его согласился подвезти экипаж ГИБДД.

Филимонов подчеркнул, что весь день находился на связи с руководством компании ЛУКОЙЛ, которой принадлежит до 90% АЗС в области, а также с «Газпромнефтью» и «Татнефтью». «Прорабатываем возможность увеличения отпуска, отгрузки с нефтебазы в ежесуточном режиме», — уточнил губернатор.

В Вологодской области с конца июня действуют ограничения на продажу топлива — не больше 30 литров бензина и не больше 60 литров дизельного топлива на машину. Покупать топливо в канистры запрещено. Губернатор объяснял ситуацию тем, что «топливо поступает в прежнем объеме, а спрос вырос почти вдвое».