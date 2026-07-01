Новосибирский губернатор объяснил ложную беспилотную тревогу

Беспилотная опасность в понедельник впервые была объявлена в Новосибирской области. Но довольно быстро оперативные службы сообщили об отбое тревоги. Оказалось, что дроны ВСУ добрались только до Омска.

Объявление беспилотной опасности сделано РСЧС на основании анализа ситуации в Омске и заявлений граждан, якобы видевших БПЛА, прокомментировал губернатор Новосибирской области Андрей Травников в Макс-канале.

«После полной проверки обстановки могу уверенно сказать: никаких опасных летательных аппаратов в небе региона нет, режим беспилотной опасности отменен. Желаю всем спокойной ночи!», — написал глава региона.

В Омской области, где расположен крупный нефтеперерабатывающий завод, объявили беспилотную опасность в 15.15 местного времени (12.15 мск). По информации областных властей, ПВО сбили большую часть беспилотников. Но нескольким БПЛА удалось достичь северного промышленного узла Омска и атаковать ОНПЗ.

Отбой беспилотной опасности в Омской области объявили в 21.15 местного времени (18.15 мск). В Новосибирской области — в 23.30 (19.30 мск).