Толмачево ограничил полеты из-за беспилотной опасности

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в новосибирском международном аэропорту Толмачево вечером в понедельник, 6 июля. Ранее в регионе объявлена беспилотная опасность.



«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сообщила Росавиация. Ограничения продлились около получаса.

Днем в понедельник, 6 июля произошла атака беспилотников ВСУ на Омский нефтеперерабатывающий завод. По информации властей региона, ПВО Минобороны России уничтожили большую часть летевших беспилотников.