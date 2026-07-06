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Толмачево ограничил полеты из-за беспилотной опасности

Источник:
Sibnet.ru
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Аэропорт Толмачево
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в новосибирском международном аэропорту Толмачево вечером в понедельник, 6 июля. Ранее в регионе объявлена беспилотная опасность.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сообщила Росавиация. Ограничения продлились около получаса.

Днем в понедельник, 6 июля произошла атака беспилотников ВСУ на Омский нефтеперерабатывающий завод. По информации властей региона, ПВО Минобороны России уничтожили большую часть летевших беспилотников.

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