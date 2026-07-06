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Беспилотную опасность впервые объявили в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Беспилотник, дрон
Фото: © создано с помощью Stable Diffusion

Беспилотная опасность впервые объявлена в Новосибирской области вечером в понедельник, 6 июля, сообщение появилось в канале РСЧС в «Максе», смс об этом пришли части жителей региона.

«Беспилотная опасность! На территории Новосибирской области в 21.45 06.07.2026. По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон с капитальными стенами! Не подходите к окнам», — говорится в сообщении.

Тем, кто находится на улице или в автомобиле, рекомендуют направится в ближайшее укрытие или другое безопасное место.

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ЧП #Происшествия #Новосибирск
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