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Эксперт перечислил главные ошибки российского туриста за рубежом

Источник:
Sibnet.ru
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Туристка
Фото: © Magnific.com

Невнимание к вопросам страхования безопасности, прежде всего медицинской —ошибка путешественников, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

По словам Горина, путешественникам не стоит пренебрегать медицинской страховкой.

«Второе — это незнание законов и обычаев той или иной страны, которое может приводить к вопросам, в том числе и при пересечении границы. Это тоже очень важный момент. Нужно просто знать эти правила. Это относится и к правилам въезда по визам, документам», — отметил Горин разговоре с «Лентой.ру».

Эксперт также отметил, что в сегодняшней непростой геополитической ситуации путешественникам необходимо при себе иметь финансовый резерв.

«Обязательно должна быть мобильна связь и интернет для коммуникации. Это на случай непредвиденных ситуаций», — заключил Горин.

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