НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Сенатор рассказал о мошенничестве с кнопкой «отписаться от рассылки»

Источник:
ТАСС
107 0
Gmail
Фото: © Sibnet.ru

Мошенники стали присылать на электронную почту поддельные рекламные письма, где под привычной кнопкой «отписаться от рассылки» спрятана опасная ссылка сообщил зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

«Эта мошенническая схема может выглядеть довольно безобидно: на электронную почту приходит письмо, похожее на обычную рекламную рассылку. Внизу размещено стандартное уведомление: если вы не хотите получать такие сообщения, нажмите на кнопку «отписаться» или перейдите по ссылке», — рассказал ТАСС сенатор.

Он отметил, что эта ссылка ведет на сайт с формой, которая может называться «отказ от рассылки», «жалоба на спам», «подтверждение отписки» или «форма удаления адреса из базы». Но вместо простого подтверждения там просят ввести персональные данные: фамилию, имя, телефон, адрес электронной почты и иную информацию.

Таким образом, по словам Шейкина, мошенники получают не просто активный почтовый адрес, а «более ценный набор сведений о человеке». Эти данные могут использоваться для новых фишинговых писем, звонков или точечных атак на конкретного пользователя, пояснил он.

Главная уловка заключается в том, что человек действует «не из страха, а из раздражения», подчеркнул Шейкин.


SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Сделавшей кальян на куличе девушке смягчили приговор
Перекупщики в Иркутске пытались продать бензин по 250 руб. за литр
Семь человек заподозрили в жестком убийстве студента в Омске
Пропавшую в Кемерове девочку нашли убитой на кладбище
смотреть все
ЧП #Криминал
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Российский корвет отогнал от танкера корабль береговой охраны ФРГ
Производитель дронов для ВСУ купил киевскую квартиру Артемия Лебедева
Новую серию «Дома Дракона» рекордно оценили
Новосибирская область ограничила заправку с 3.00 до 5.00
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
«Рука Бога» и космический гриб: 25 поразительных фото космоса
Топ комментариев

andrei703333

Требуется закон. О обязательном ношении медалей одновременно всех удостоенных наград. На пиджаке спереди,...

_ASUS__

дак а чё немецкий корабль курс сменил ? ... он же исполняет санкционные решения своих властей верно ......

колобок11

Мы наверное все тупые раз нам такую дичь впаривают. Их бы лет на 40 назад всех вернуть что бы их к стенке...

Uynachalnica

Ну, это уже неуважение к такому занятому человеку! Вручали бы, хотя бы по две сразу! Чтобы сэкономить...