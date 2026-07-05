Сенатор рассказал о мошенничестве с кнопкой «отписаться от рассылки»

Мошенники стали присылать на электронную почту поддельные рекламные письма, где под привычной кнопкой «отписаться от рассылки» спрятана опасная ссылка сообщил зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

«Эта мошенническая схема может выглядеть довольно безобидно: на электронную почту приходит письмо, похожее на обычную рекламную рассылку. Внизу размещено стандартное уведомление: если вы не хотите получать такие сообщения, нажмите на кнопку «отписаться» или перейдите по ссылке», — рассказал ТАСС сенатор.

Он отметил, что эта ссылка ведет на сайт с формой, которая может называться «отказ от рассылки», «жалоба на спам», «подтверждение отписки» или «форма удаления адреса из базы». Но вместо простого подтверждения там просят ввести персональные данные: фамилию, имя, телефон, адрес электронной почты и иную информацию.

Таким образом, по словам Шейкина, мошенники получают не просто активный почтовый адрес, а «более ценный набор сведений о человеке». Эти данные могут использоваться для новых фишинговых писем, звонков или точечных атак на конкретного пользователя, пояснил он.

Главная уловка заключается в том, что человек действует «не из страха, а из раздражения», подчеркнул Шейкин.