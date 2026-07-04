«Самая красивая девочка в мире» вышла замуж

Французская модель Тилан Блондо, которую в шесть лет признали самой красивой девочкой в мире, вышла замуж.

Мужем Блондо стал французский актер и диджей Бен Атталь — сын актера и режиссера Ивана Атталя и актрисы и певицы Шарлотты Генсбур и внук музыкантов Джейн Биркин и Сержа Генсбура.

Блондо получила известность в пятилетнем возрасте, когда ее заметил модельный агент. В шесть лет детское приложение журнала Vogue — Vogue Enfants — назвало ее «самой красивой девочкой в мире».

Фото: © @thylaneblondeau

Сейчас девушке 25 лет. Она продолжает успешную карьеру, сотрудничая с такими брендами, как Miu Miu, Dolce & Gabbana, L'Oréal Paris, Versace, Ralph Lauren и Hugo Boss.