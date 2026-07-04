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«Самая красивая девочка в мире» вышла замуж

Источник:
Sibnet.ru
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Бен Атталь и Тилан Блондо
Фото: © @thylaneblondeau

Французская модель Тилан Блондо, которую в шесть лет признали самой красивой девочкой в мире, вышла замуж.

Мужем Блондо стал французский актер и диджей Бен Атталь — сын актера и режиссера Ивана Атталя и актрисы и певицы Шарлотты Генсбур и внук музыкантов Джейн Биркин и Сержа Генсбура.

Блондо получила известность в пятилетнем возрасте, когда ее заметил модельный агент. В шесть лет детское приложение журнала Vogue — Vogue Enfants — назвало ее «самой красивой девочкой в мире».

Тилан Блондо
Фото: © @thylaneblondeau

Сейчас девушке 25 лет. Она продолжает успешную карьеру, сотрудничая с такими брендами, как Miu Miu, Dolce & Gabbana, L'Oréal Paris, Versace, Ralph Lauren и Hugo Boss.

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Обсуждение (1)
Топ комментариев

Tanatholog

Опять людей за дураков держат.На что цена выше, на то и спрос сильнее упал.Цены растут, доходы-нет. Вот...

колобок11

Мы наверное все тупые раз нам такую дичь впаривают. Их бы лет на 40 назад всех вернуть что бы их к стенке...

_ASUS__

дак а чё немецкий корабль курс сменил ? ... он же исполняет санкционные решения своих властей верно ......

andrei703333

Мало кого в Москве интересует Иркутск, думаешь просто так сюда кобзева поставили губером