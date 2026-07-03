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Седокова рассказала о домашнем насилии со стороны покойного мужа

Источник:
Sibnet.ru
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Анна Седокова
Фото: © @annasedokova

Певица Анна Седокова рассказала, что бывший муж, скончавшийся баскетболист Янис Тимма бил ее, и назвала себя типичной жертвой домашнего насилия.

Седокова в сторис в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) описала один случай: в День святого Валентина Тимма очень сильно ее избил — так, что на следующее утро «половина лица была синяя».

«Я поняла, что нужно срочно все это прятать, чтобы дети не заметили. Потом он просил тысячу раз прощения, но каждый раз, когда он заходил в комнату, мы все боялись. Простите меня, что я ушла от человека, который меня бил», — написала певица.

По ее словам, она решила рассказать о произошедшем, поскольку все еще получает сообщения о подписчиков с соцсетях по поводу ее отношений с баскетболистом, некоторые из которых, как она заявила, винят ее в его смерти.

Седокова опубликовала скриншот переписки с расшифровкой голосового сообщения, в котором, как утверждает артистка, Тимма говорит о проблемах с агрессией. При этом певица отметила, что любила мужа и будет любить его всегда.

Тимма был найден мертвым в ночь на 17 декабря 2024 года. Рядом с ним был телефон с заставкой, на которой была просьба позвонить Анне. ТАСС тогда сообщало, что причиной его смерти стало самоубийство. Какие-либо другие версии не подтверждались.

Седокова и Тимма поженились в сентябре 2020 года. Этот брак для исполнительницы стал третьим. Об их разводе стало известно 9 декабря. Певица говорила о завершении «очень сложных отношений».

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