Часть заблокированных в России интернет-площадок за январь—май 2026 года заметно увеличили дневную аудиторию, следует из результатов исследования медиагруппы «Родная речь».

Дневной охват Instagram (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России Meta) вырос на 19%, до 7,4 миллиона человек, Discord — на 21%, до 1,1 миллиона, а Threads — почти в 1,9 раза, до 300,7 тысячи, приводит «Коммерсантъ» результаты исследования.

Одновременно у Telegram показатель снизился почти наполовину, до 40,25 миллиона человек, у WhatsApp — на 43%, до 25,6 миллиона, а у Viber, Snapchat, TikTok и Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ) также зафиксировано заметное падение.

Эксперты указывают, что динамика во многом зависит от сроков введения ограничений и того, насколько активно пользователи осваивают инструменты обхода блокировок.

При этом они отмечают, что снижение охватов не всегда означает отказ от сервиса: пользователи используют мессенджеры и соцсети просто реже и менее регулярно.