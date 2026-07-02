НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Аудитория у части заблокированных соцсетей резко выросла

Источник:
«Коммерсантъ»
115 2
Девушка смотрит на смартфон
Фото: © Magnific.com/

Часть заблокированных в России интернет-площадок за январь—май 2026 года заметно увеличили дневную аудиторию, следует из результатов исследования медиагруппы «Родная речь».

Дневной охват Instagram (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России Meta) вырос на 19%, до 7,4 миллиона человек, Discord — на 21%, до 1,1 миллиона, а Threads — почти в 1,9 раза, до 300,7 тысячи, приводит «Коммерсантъ» результаты исследования.

Одновременно у Telegram показатель снизился почти наполовину, до 40,25 миллиона человек, у WhatsApp — на 43%, до 25,6 миллиона, а у Viber, Snapchat, TikTok и Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ) также зафиксировано заметное падение.

Эксперты указывают, что динамика во многом зависит от сроков введения ограничений и того, насколько активно пользователи осваивают инструменты обхода блокировок.

При этом они отмечают, что снижение охватов не всегда означает отказ от сервиса: пользователи используют мессенджеры и соцсети просто реже и менее регулярно.

Еще по теме
Рэпер Гуф вступил в партию «Новые люди»
Путин включил Цивилеву в совет по стратегическому развитию
Путин попрощался с Сергеем Ивановым
Видео с грубо нарушающим ПДД Адамом Кадыровым появилось в Сети
смотреть все
Политика #Россия #Соцсети
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Видео с грубо нарушающим ПДД Адамом Кадыровым появилось в Сети
Производитель дронов для ВСУ купил киевскую квартиру Артемия Лебедева
Завершился четвертый сезон сериала «Извне»
Украина предложила России ограничить зону боевых действий
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Малыши Новосибирского зоопарка. ФОТО
Гид по свинине. ИНФОГРАФИКА
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
30
Украина предложила России ограничить зону боевых действий
29
МИД предупредил Финляндию о последствиях появления ядерного оружия
23
Большинство украинцев выступило за переговоры с Россией
21
Стало известно о планах властей снизить стандарты топлива до «Евро-2»
20
Путин пообещал вернуть бензин на заправки